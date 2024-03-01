Глава Минпромторга рассказал о реализации проекта по выпуску электрокара E-Neva

Мантуров: Запуск производства электромобиля E-Neva планируется в 2026 году

Работы над реализацией проекта по созданию электромобиля E-Neva продолжаются, этим занимаются специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что запуск производства отечественного электромобиля запланирован на 2026 год.

«Мы занимаемся [проектом]. Надо сказать, это не быстрый процесс. "Алмаз-Антей" просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы. Планировался 2026 год», – подчеркнул министр.

E-Neva

Мантуров ранее сообщал, что Минпромторг РФ совместно с оборонным концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают вопрос по организации на бывшем заводе Toyota выпуска электрокроссовера E-Neva, серийный выпуск которого состоится в 2026 году.

Мантуров также заявил, что производитель отечественных автомобилей премиального класса Aurus запустит на своих мощностях производство новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге совместно с зарубежным партнером. Отмечается, что уже до конца 2024 года с конвейера сойдет первая партия автомобилей.

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Источник: tass.ru