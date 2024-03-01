Автопилот с лидаром и запас хода до 1000 км: в Китае в мае стартуют продажи IM L6

Автомобиль будущего IM L6 со штурвалом вместо руля выйдет весной на рынок Китая

Продажи нового электромобиля IM L6 стартуют на рынке Китая уже этой весной — старт запланирован на май. Затем автомобиль с твердотопливной батареей начнет осваивать рынки Южной Америки и Европы.

Габариты новинки 4931х1960х1474 мм, а размер колесной базы — 2950 мм. Автомобиль с задним приводом получил электродвигатель мощностью 340 л.с., в топовой комплектации используются мотор с отдачей в 515 «лошадей» и двигатель на переднюю ось мощностью 270 л.с.

IM L6

Аккумуляторная батарея представлена в двух вариантах на выбор: на 90 или 100 кВтч от CATL. Меньший аккумулятор обеспечивает заднеприводной версии запас хода до 720 км (700 км для полноприводной версии). При этом запаса хода аккумулятора на 100 кВтч хватит до 770 и 750 км соответственно. В IM заявили, что версия с твердотельной батареей способна преодолеть расстояние более 1000 км.

Приподнятое заднее крыло создает впечатление, что это хэтчбек, а не седан. Согласно информации из списка китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), у новинки действительно руль в виде штурвала, а версии в топовой комплектации получат лидар на крыше.

Ожидается, что автомобиль оснащен системой самонастраиваемого демпфирования, будет иметь заднюю подруливающую ось и сможет выполнять развороты на месте, как Yangwang U8. Также согласно информации MIIT, марка получила разрешение на внедрение автопилота третьего уровня.

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Источник: speedme.ru