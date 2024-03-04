Названо главное преимущество электрокаров из Китая над американскими

Глава Umicore Мидрайх: Электромобили из Китая доступнее американских

Китайские электромобили не уступают американским по техническим характеристикам и стоят дешевле, сообщил Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх.

Он отметил, что американские автопроизводители испытывают сложности при продаже электрокаров, при этом китайский рынок процветает. Мидрайх назвал китайские электрокары «просто хорошими автомобилями», популярными у американцев. В то же время американские компании пытаются произвести хорошие электромобили и не хотят рассматривать расширение производства по причине слабого спроса.

Эксперты сообщили изданию, что рост автомобильного рынка КНР относительно рынка США связан и с другими показателями. Так, американцы предпочитают более крупные модели, на которые приходится устанавливать достаточно дорогие аккумуляторы, что негативно влияет на продажи.

Аналитик CRU Group Сэм Адхам считает, что именно недостаточное количество доступных машин притормаживает рост популярности электромобилей в Америке. Также многие американские водители не хотят покупать авто, которые не могут проехать на одной зарядке большие расстояния.

Ранее «За рулем» привел список машин с АКП на вторичном рынке стоимостью до 1 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Financial Times