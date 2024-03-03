Эксперты назвали лучшие автомобили с АКПП до миллиона рублей

Автоэксперт привел список машин с АКПП на вторичном рынке до 1 млн рублей

В России становится все более доступным приобрести автомобиль с автоматической коробкой передач в ценовой категории до миллиона рублей. На вторичном рынке представлен широкий выбор надежных и популярных моделей с АКПП.

По словам автоэксперта Романа Титова, в список лучших автомобилей до миллиона рублей с АКПП попали следующие марки и модели:

Chevrolet Lacetti и Aveo - компактные и экономичные седаны и хэтчбеки с просторным салоном и комфортным управлением.

Hyundai Solaris и IX35 - южнокорейские автомобили с привлекательным дизайном, высокой надежностью и недорогим обслуживанием.

Kia Rio и Ceed - бюджетные модели с современным интерьером, широким списком опций и выгодным соотношением цены и качества.

Opel Corsa - компактный европейский хэтчбек с отличной управляемостью, маневренностью и экономичным двигателем.

Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW - автомобили премиум-класса с шикарным салоном, богатым оснащением и высокими ходовыми качествами.

Однако стоит учитывать, что автомобили в этой ценовой категории на вторичном рынке имеют значительный пробег. Плюс ко всему, даже в базовых комплектациях может отсутствовать ряд современных опций и электронных помощников.

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Источник: Прайм