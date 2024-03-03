Эксперты назвали лучшие автомобили с АКПП до миллиона рублей
Автоэксперт привел список машин с АКПП на вторичном рынке до 1 млн рублей
В России становится все более доступным приобрести автомобиль с автоматической коробкой передач в ценовой категории до миллиона рублей. На вторичном рынке представлен широкий выбор надежных и популярных моделей с АКПП.
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По словам автоэксперта Романа Титова, в список лучших автомобилей до миллиона рублей с АКПП попали следующие марки и модели:
- Chevrolet Lacetti и Aveo - компактные и экономичные седаны и хэтчбеки с просторным салоном и комфортным управлением.
- Hyundai Solaris и IX35 - южнокорейские автомобили с привлекательным дизайном, высокой надежностью и недорогим обслуживанием.
- Kia Rio и Ceed - бюджетные модели с современным интерьером, широким списком опций и выгодным соотношением цены и качества.
- Opel Corsa - компактный европейский хэтчбек с отличной управляемостью, маневренностью и экономичным двигателем.
- Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW - автомобили премиум-класса с шикарным салоном, богатым оснащением и высокими ходовыми качествами.
Однако стоит учитывать, что автомобили в этой ценовой категории на вторичном рынке имеют значительный пробег. Плюс ко всему, даже в базовых комплектациях может отсутствовать ряд современных опций и электронных помощников.
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Источник: Прайм
Фото:Unsplash
03.03.2024
Фото:Unsplash
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