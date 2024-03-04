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Движение по трассе «Таврида» полностью восстановлено

На участке трассы «Таврида» в Крыму восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта на 89-м километре трассы «Таврида» в Крыму восстановили, проинформировал министр транспорта республики Николай Лукашенко в личном Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89-м км автомобильной дороги "Таврида" сняты!» – написал он.
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Уточняется, что движение по дороге было временно ограничено в ночь на воскресенье в районе Феодосии. Помимо этого было приостановлено движение по Крымскому мосту. Позднее Лукашенко опубликовал обновленную схему объезда участка трассы «Таврида».

Днем 3 марта на участке трассы «Таврида» было запущено реверсивное движение.

В ночь на 4 марта движение машин по Крымскому мосту было снова временно перекрыто.

Ранее «За рулем» сообщал, что полицейские помогли спасти малыша, которому стало плохо в машине.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
04.03.2024
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
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