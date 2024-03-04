Полицейские помогли спасти малыша, которому стало плохо в машине
ГИБДД Московской области доставила в больницу 2-летнего ребенка и его бабушку
На днях взволнованная женщина обратилась к инспекторам ДПС, несущим службу на 98-м километре автодороги А-107 «Московское малое кольцо». Время было уже вечернее, а женщина рассказала, что у нее в машине находится ее внук, 2-летний малыш, которому стало плохо.
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«Принимая во внимание плотный транспортный поток, полицейские незамедлительно посадили бабушку с мальчиком в патрульный автомобиль с включенными спецсигналами и доставили их в ближайшее медучреждение», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ребенку требовалась экстренная медицинская помощь, и ее получилось своевременно оказать. Благодаря расторопным полицейским сейчас малыш чувствует себя хорошо – его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Источник: МВД Медиа
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