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Полицейские помогли спасти малыша, которому стало плохо в машине

ГИБДД Московской области доставила в больницу 2-летнего ребенка и его бабушку

На днях взволнованная женщина обратилась к инспекторам ДПС, несущим службу на 98-м километре автодороги А-107 «Московское малое кольцо». Время было уже вечернее, а женщина рассказала, что у нее в машине находится ее внук, 2-летний малыш, которому стало плохо.

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«Принимая во внимание плотный транспортный поток, полицейские незамедлительно посадили бабушку с мальчиком в патрульный автомобиль с включенными спецсигналами и доставили их в ближайшее медучреждение», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ребенку требовалась экстренная медицинская помощь, и ее получилось своевременно оказать. Благодаря расторопным полицейским сейчас малыш чувствует себя хорошо – его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
04.03.2024
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