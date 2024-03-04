Этот мощный обновленный седан на 18 секунд обогнал Tesla на трассе Нюрбургринг

Porsche через неделю презентует флагманский седан Taycan с 1000-сильным мотором

Немецкий производитель Porsche готовится к дебюту новой версии электрического седана Taycan. Отмечается, что модель станет самой мощной и динамичной в линейке. Все с нетерпением ждут официальную премьеру Taycan Turbo GT, на 18 секунд опередившего на трассе Нюрбургринг Tesla Model S Plaid.

Вполне вероятно, что спортивный Taycan получит мощность порядка 1000 л.с., которую ему обеспечат два или три электромотора. Благодаря такому функционалу новинка будет выгодно выделиться на фоне остальных в линейке.

Не исключено, что седан оснастят внушительным агрегатом. Судя по снимкам, слитым в Сеть фотошпионами, Taycan Turbo GT украсят массивный задний спойлер и усовершенствованная аэродинамика. Не исключено, что у автомобиля будут специальные настройки шасси, карбон-керамические тормоза и эксклюзивные колесные диски, оснащенные шинами для высоких скоростей.

В салоне скорее всего будут сиденья от Recaro и эксклюзивные элементы отделки из алькантары и карбона. Всех подробностей дизайна салона пока нет, но на премьере, которая состоится уже 11 марта, общественности будет доступна вся информация о технических характеристиках обновленного Taycan Turbo GT.

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Источник: 32cars.ru