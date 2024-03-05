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Размером с Mercedes-Benz E-Class: раскрыты детали о новинке бренда Chery в РФ

В России летом стартуют продажи премиального седана Exlantix ES

В РФ на специальной онлайн-конференции сообщили подробности о новом седане китайского автобренда Exlantix, продажи которого стартуют летом текущего года.

Первым на российском рынке станет продаваться седан Exlantix ES. Возможно, что в РФ авто будет называться E03. По габаритам седан приближается к Mercedes-Benz E-класса: длина новой модели составила 4945 мм, ширина – 1978 мм, высота – 1474 мм.

Exlantix ES
Exlantix ES
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Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

Exlantix ES оснащен светодиодными панелями в передней части, которые, среди прочего, могут показывать уровень заряда с помощью 12 разных эмодзи. В КНР автомобиль можно купить в пяти версиях с различными электрическими силовыми установками.

Самую бюджетную комплектацию снабдили 252-сильным электромотором и аккумулятором емкостью 60,5 кВт·ч (запас хода 500 км). В топ-версии у авто два электромотора мощностью 475 л.с. и система полного привода.

В Китае цена такой машины стартует от 225,8 тыс. юаней (2,8 млн руб.). Максимальная комплектация продается минимум за 339,8 тыс. юаней (4,3 млн руб.). В России авто будет заметно дороже: его основным конкурентом станет Voyah Passion, средняя цена которого составляет 7 млн руб.

Exlantix ES
Exlantix ES

Ранее «За рулем» сообщал, что в России зафиксировали рост продаж электромобилей на 269% в сравнении с 2023 годом.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery | Weibo
05.03.2024
Фото:Chery | Weibo
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