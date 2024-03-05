Топ-3 самых популярных авиаперевозчиков РФ

ВЦИОМ: 42% россиян считают самолеты Аэрофлота наиболее безопасными

Каждый четвертый из 10 опрошенных (42%) считает самолеты отечественного авиаперевозчика «Аэрофлот» наиболее безопасными. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе проведенного опроса.

Отмечается, что 32% жителей России за последние три года совершали авиаперелеты.

«В последние 2-3 года каждый третий россиянин летал самолетами различных авиакомпаний (32%, + 4 п. п. к 2022 году). В том числе 22% летали за это время не более трех раз, а каждый десятый (10%) – четыре раза и более. Чаще всего россияне летали в последние годы авиарейсами компании "Аэрофлот" – 45%. В топ-3 популярных авиакомпаний вошли также "Победа" (28%) и S7 Airlines (25%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Четверо из десяти авиапассажиров — 42% — считают наиболее безопасными самолеты Аэрофлота, 10% опрошенных назвали S7 Airlines, авиакомпания «Победа» занимает третье место (4%). По 3% участников опроса наиболее безопасными назвали самолеты авиакомпаний Utair, Turkish Airlines и «Уральские авиалинии», 2% упомянули Emirates.

Специалисты подчеркнули, что в рейтинге экономичных авиакомпаний лидирует «Победа» (40%). Далее с большим отрывом идут «Аэрофлот – российские авиалинии» (10%), S7 Airlines (8%), «Уральские авиалинии» (6%), Nordwind airlines (3%), Utair и Smartavia (по 2%).

В части комфортности перелетов и высокого сервиса обслуживания пассажиров свое лидерство вернул «Аэрофлот – российские авиалинии» — за компанию отдали голоса 44% респондентов. Затем в рейтинге идут авиакомпании Turkish Airlines (4%), «Уральские авиалинии», «Победа» и Emirates (по 3%).

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Источник: tass.ru