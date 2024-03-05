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Маск теперь не самый богатый человек мира — его титул забрал сооснователь Amazon

Bloomberg: акции Tesla упали на 7% из-за падения продаж электрокаров в Китае

Глава Tesla Илон Маск лишился статуса самого богатого человека в мире по версии Bloomberg из-за того, что акции американской компании упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае. Теперь титул перешел к сооснователю Amazon Джеффу Безосу.

По итогам торгов на бирже NASDAQ в понедельник, 4 марта, акции Tesla упали на 7,2% до 188,14 доллара за бумагу. Котировки резко подешевели на фоне известий о том, что поставки электрокаров с завода в китайском Шанхае опустились до минимума более чем за год.

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Причиной снижения поставок электромобилей Tesla стали празднование Лунного Нового года в Китае и конкуренция на китайском рынке. По предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в феврале Tesla отгрузила с завода в Китае 60 365 единиц. Снижение составило почти 16% по сравнению с предыдущим месяцем и 19% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с декабря 2022 года.

Завод Tesla в Шанхае производит электромобили Model Y и Model 3 для китайского рынка, Европы и других стран. На его долю в прошлом году пришлось более половины мировых поставок Tesla.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index на вторник, 5 марта, состояние Маска составило 197,7 млрд долларов, а капитал Джеффа Безоса приблизился к 200,3 млрд долларов. Маск владеет 20,5% акций Tesla, а также активами Space Exploration Technologies и соцсетью Х (запрещена на территории Российской Федерации). Безос является владельцем порядка 9% акций технологической компании Amazon. Маск впервые возглавил список богатейших людей мира в январе 2021 года.

Источник: quote.rbc.ru

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