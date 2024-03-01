Торговая война Tesla с BYD вышла на новый уровень: покупателей завлекают скидками

Tesla вводит новые стимулы на рынке Китая с целью повышения падающих продаж

Американская компания Tesla для привлечения максимального количества покупателей на мировом авторынке решила простимулировать интерес потенциальных потребителей различными скидками.

Таким образом Tesla намерена одержать верх в затяжной войне со своими конкурентами, в частности, с китайским BYD. Речь идет о том, что все покупатели автомобилей Model 3 и Model Y при условии покупки их до конца марта получат выгоду до 34 600 юаней (примерно 435 тысяч рублей, по текущему курсу).

Еще одним стимулом станет скидка в 8000 юаней (примерно 100 тысяч рублей) на страховку автомобиля в партнерстве с Tesla и скидка в 10 тысяч юаней (126 тысяч рублей), если покупатель выберет другой цвет кузова. Также Tesla запустила ограниченное по времени предложение с экономией до 16 600 юаней (209 тысяч рублей) при покупке Model Y.

Несмотря на то, что имеющихся в наличии автомобилей Tesla в Китае может не хватить, представитель подтвердил только, что количество ограничено, но не стал озвучивать более подробную информацию.

Tesla вынуждена снижать цены и предлагать скидки на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции. Стоит отметить, что BYD снизил начальную цену нового гибридного кроссовера Song Pro на 15,4%. Напомним, китайская компания по итогам 2023 года стала крупнейшим мировым производителем электрокаров, сместив с первого места Tesla.

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Источник: speedme.ru