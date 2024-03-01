Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такого вы еще не видели — этот автомобиль стоит почти 3 млрд рублей!
1 марта
Такого вы еще не видели — этот автомобиль стоит почти 3 млрд рублей!
Rolls-Royce сделал на заказ самый дорогой в...
Торговая война Tesla с BYD вышла на новый уровень: покупателей завлекают скидками
1 марта
Торговая война Tesla с BYD вышла на новый уровень: покупателей завлекают скидками
Tesla вводит новые стимулы на рынке Китая с...
Если вы не замените в автомобиле эти 3 жидкости, вас ждут проблемы и расходы
1 марта
Если вы не замените в автомобиле эти 3 жидкости, вас ждут проблемы и расходы
Водителям перечислили техжидкости, требующие...

Торговая война Tesla с BYD вышла на новый уровень: покупателей завлекают скидками

Tesla вводит новые стимулы на рынке Китая с целью повышения падающих продаж

Американская компания Tesla для привлечения максимального количества покупателей на мировом авторынке решила простимулировать интерес потенциальных потребителей различными скидками.

Таким образом Tesla намерена одержать верх в затяжной войне со своими конкурентами, в частности, с китайским BYD. Речь идет о том, что все покупатели автомобилей Model 3 и Model Y при условии покупки их до конца марта получат выгоду до 34 600 юаней (примерно 435 тысяч рублей, по текущему курсу).

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

Еще одним стимулом станет скидка в 8000 юаней (примерно 100 тысяч рублей) на страховку автомобиля в партнерстве с Tesla и скидка в 10 тысяч юаней (126 тысяч рублей), если покупатель выберет другой цвет кузова. Также Tesla запустила ограниченное по времени предложение с экономией до 16 600 юаней (209 тысяч рублей) при покупке Model Y.

Несмотря на то, что имеющихся в наличии автомобилей Tesla в Китае может не хватить, представитель подтвердил только, что количество ограничено, но не стал озвучивать более подробную информацию.

Tesla вынуждена снижать цены и предлагать скидки на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции. Стоит отметить, что BYD снизил начальную цену нового гибридного кроссовера Song Pro на 15,4%. Напомним, китайская компания по итогам 2023 года стала крупнейшим мировым производителем электрокаров, сместив с первого места Tesla.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: speedme.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0