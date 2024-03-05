Завод Tesla в Германии встал после поджога
Завод Tesla, где работают 12,5 тысячи человек, в Берлине был эвакуирован из-за перебоев с электричеством после поджога, информирует немецкое агентство DPA.
Издание сообщает, что после поджога на близлежащей подстанции предприятие оказалось обесточено. Производство на автозаводе остановлено.
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Ранее Bild писала о том, что экоактивисты подожгли под Берлином подстанцию, из-за чего остановилась работа завода Tesla в Грюнхайде. Против расширения этого предприятия активисты и протестуют.
Ранним утром на подстанции, расположенной неподалеку от завода, раздался хлопок и начался пожар. На место инцидента прибыли пожарные, полицейские и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Ущерб составил несколько миллионов евро.
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Источник: агентство DPA