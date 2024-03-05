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Завод Tesla в Германии встал после поджога

DPA: завод Tesla в Берлине был эвакуирован после отключения электричества

Завод Tesla, где работают 12,5 тысячи человек, в Берлине был эвакуирован из-за перебоев с электричеством после поджога, информирует немецкое агентство DPA.

Издание сообщает, что после поджога на близлежащей подстанции предприятие оказалось обесточено. Производство на автозаводе остановлено.

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Ранее Bild писала о том, что экоактивисты подожгли под Берлином подстанцию, из-за чего остановилась работа завода Tesla в Грюнхайде. Против расширения этого предприятия активисты и протестуют.

Ранним утром на подстанции, расположенной неподалеку от завода, раздался хлопок и начался пожар. На место инцидента прибыли пожарные, полицейские и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Ущерб составил несколько миллионов евро.

Ранее «За рулем» рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время.

Источник: агентство DPA

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Unsplash
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