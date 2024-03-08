С 8 марта!

«За рулем» поздравляет с праздником прекрасную половину человечества

Поздравлять женщин с праздником весны – одна из самых крепких традиций журнала «За рулем». Пусть кто-то все еще считает, что женщины – это «слабый пол», но мы-то в редакции уже давно знаем, что милые дамы способны буквально на все... Позвольте же в этот чудный весенний день выразить вам свое восхищение, наши верные спутницы!

Идут годы, эпохи сменяют одна другую, дуют ветры перемен – добрые и злые... Однако вы всегда остаетесь с нами, в буквальном смысле за рулем всех мужских свершений, не забывая при этом добиваться немыслимых высот во всем, за что беретесь.

Российский автомобилизм без женщин немыслим. Девушки во все времена успешно (поуспешнее многих представителей «сильного пола»!) водили машину и мотоцикл, осваивали ремонт, обслуживание и производство автомобилей, выступали на гонках самого различного уровня, руководили автохозяйствами... И никогда не забывали подарить нам тепло, улыбку и доброе слово.

Сердечно поздравляем всех-всех милых дам, читательниц «За рулем» и женщин нашей дружной редакции с Международным женским днем! Куда бы ни шла ваша дорога, пусть она будет легкой и живописной, попутчики – добрыми и верными, а вы – блистательными и неотразимыми!