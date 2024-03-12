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Xiaomi начинает поставки своего первого электрокара: названа дата старта продаж

Xiaomi откроет продажи своего первого электромобиля 28 марта

Продажи первого электрокара производства Xiaomi начнутся в КНР 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение основателя и гендиректора компании Лэй Цзюня в соцсети Sina Weibo.

Китайский Xiaomi выходит на рынок электрокаров с моделью Speed ​​Ultra 7 (SU7). Авто внешне похоже на Tesla Model 3 и Porsche Panamera. Дизайн модели разрабатывал известный по некоторым модификациям BMW и Rolls-Royce художник Крис Бэнгл. Машину можно будет купить в трех цветах: голубом, сером и зеленом.

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На презентации новинки, которая состоялась в декабре, Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi намеревается войти в топ-5 крупнейших автопроизводителей мира. Впервые в компании заявили о выходе за рамки основного бизнеса и развитии нового направления в 2021 году. Одной из причин стала стагнация спроса на смартфоны.

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Источник: Reuters

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За РулемУшакова Ирина
Фото:YouTube / 808
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:YouTube / 808
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