Xiaomi начинает поставки своего первого электрокара: названа дата старта продаж

Xiaomi откроет продажи своего первого электромобиля 28 марта

Продажи первого электрокара производства Xiaomi начнутся в КНР 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение основателя и гендиректора компании Лэй Цзюня в соцсети Sina Weibo.

Китайский Xiaomi выходит на рынок электрокаров с моделью Speed ​​Ultra 7 (SU7). Авто внешне похоже на Tesla Model 3 и Porsche Panamera. Дизайн модели разрабатывал известный по некоторым модификациям BMW и Rolls-Royce художник Крис Бэнгл. Машину можно будет купить в трех цветах: голубом, сером и зеленом.

На презентации новинки, которая состоялась в декабре, Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi намеревается войти в топ-5 крупнейших автопроизводителей мира. Впервые в компании заявили о выходе за рамки основного бизнеса и развитии нового направления в 2021 году. Одной из причин стала стагнация спроса на смартфоны.

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Источник: Reuters