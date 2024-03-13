Бестселлер рынка теперь с русификацией от завода: названа новая цена Zeekr 001
Столичный дилер «БорисХоф Вольт» начал продавать электромобили Zeekr 001 с «заводской русификацией». Новая поставка моделей отличается интуитивно понятным интерфейсом на русском языке и стабильной работой ПО.
До этого в РФ продавались только китайские Zeekr 001. «Языковой профиль с русским языком, разработанный на уровне завода-изготовителя, отличается от сторонних aftermarket-решений гораздо более высоким качеством исполнения и визуального графического оформления», сообщили в компании.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Также уточняется, что автомобиль получил зарядный разъем ССS2, не требующий переходников, и «адаптацию для местных дорожно-климатических условий».
Цена Zeekr 001 с русифицированным интерфейсом стартует от 7 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что эксперты назвали все плюсы и минусы обновленного кроссовера Kia Sportage.
Источник: Autonews.ru