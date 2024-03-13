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Бестселлер рынка теперь с русификацией от завода: названа новая цена Zeekr 001

В России начались продажи Zeekr 001 с русификацией от производителя

Столичный дилер «БорисХоф Вольт» начал продавать электромобили Zeekr 001 с «заводской русификацией». Новая поставка моделей отличается интуитивно понятным интерфейсом на русском языке и стабильной работой ПО.

До этого в РФ продавались только китайские Zeekr 001. «Языковой профиль с русским языком, разработанный на уровне завода-изготовителя, отличается от сторонних aftermarket-решений гораздо более высоким качеством исполнения и визуального графического оформления», сообщили в компании.

Zeekr 001
Zeekr 001
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Также уточняется, что автомобиль получил зарядный разъем ССS2, не требующий переходников, и «адаптацию для местных дорожно-климатических условий».

Цена Zeekr 001 с русифицированным интерфейсом стартует от 7 млн рублей.

Zeekr 001
Zeekr 001

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Zeekr
13.03.2024
Фото:Zeekr
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