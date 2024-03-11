Этот кроссовер после обновления продается в РФ по цене до 3 млн рублей

Эксперты назвали все плюсы и минусы обновленного кроссовера Kia Sportage

Южнокорейский кроссовер Kia Sportage является одним из самых востребованных на рынке России, и сейчас автомобиль можно купить менее чем за 3 млн рублей.

В качестве преимуществ Kia Sportage можно назвать просторный и комфортный салон. Благодаря функциональной эргономике, у пассажиров второго ряда появилось дополнительное пространство. Причем ряд кресел позади водителя можно трансформировать, благодаря этому автомобиль можно использовать под разные задачи.

Внешне Sportage выглядит очень стильным и эффектным, у него современная спортивная внешность с фирменными фишками в дизайне, этот кроссовер точно будет выделяться на трассе и подчеркнет индивидуальность своего владельца.

Еще одним преимуществом Sportage является высокая степень надежности. У производителя Kia неоспоримый авторитет в части качественной сборки и премиальных материалов отделки. При бережном уходе и эксплуатации кроссовер способен прослужить много лет.

Из недостатков кроссовера можно назвать его «прожорливость». Несмотря на то что под капотом у Sportage стоит современный двигатель, он потребляет достаточно много топлива. Также к недостаткам можно отнести лакокрасочное покрытие, которое отслаивается спустя несколько лет у арок, в оправдание Sportage можно сказать, что это проблема многих корейских автомобилей.

Не лучшими качествами обладает и ветровое стекло Kia Sportage, оно быстро покрывается сколами и царапинами, особенно при минусовых температурах.

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Источник: cenyavto.com