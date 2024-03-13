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Раскрыты характеристики электрокара SU7 от Xiaomi

Автоэксперт Солдатов: электромобиль SU7 от Xiaomi не будет популярен в России

Электромобиль SU7 (Speed Ultra) от Xiaomi отличается хорошими характеристиками, но массовости и высокой популярности, по крайней мере в РФ, у него не будет, считает автоэксперт Роман Солдатов.

Этот электрокар внешне похож на Porsche Taycan и Tesla Model S. — спортивный стиль класса люкс. При этом и глава компании Xiaomi заявлял, что их детище задумывалось как прямой конкурент Porsche и Tesla. Цены на машину раскроют 28 марта, но уже заранее ясно, что о доступности здесь речь не идет, считает эксперт.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Он заметил, что новинка будет продаваться в двух версиях — SU7 Pro и SU7 Max. У первой модификации на задней оси установлен 400-вольтный электродвигатель V6 мощностью 299 л.с., с запасом хода в 670 км. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,28 секунды.

У версии Max на передней оси установлен двигатель V6, а сзади — мощный V6s. Вместе они выдают 673 л.с. Запас хода составляет 800 км на одном заряде. Внутри авто 7,1-дюймовая цифровая приборная панель и 16,1-дюймовый сенсорный дисплей 3K.

Солдатов отмечает, что электрокары в РФ набирают популярность. При этом SU7 не будет популярен в нашей стране, считает он.

«SU7 — это вещь для фанатов, которые могут позволить себе приобрести модную игрушку», — полагает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Omoda C5 теперь можно приобрести дешевле на 530 тысяч рублей.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Xiaomi
13.03.2024
Фото:Xiaomi
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