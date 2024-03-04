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Выиграй Omoda S5
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В России «весеннее предложение» на покупку модного фастбэк-кроссовера

Кроссовер Omoda C5 теперь можно приобрести дешевле на 530 тысяч рублей

Начиная с базовой комплектации Joy, для Omoda C5 предлагают богатое оснащение: полный пакет зимних функций и двухзонный климат-контроль во всех комплектациях.

Отдельно следует отметить уровень безопасности автомобиля. Omoda C5 – единственный кроссовер, из официально представленных в России, который подтвердил свой высокий уровень защиты пассажиров и набрал 5 звезд EuroNCAP.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Автомобиль доступен на российском рынке как с передним, так и полным приводом, и с двумя типами силовых агрегатов: 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач, и 150-сильным двигателем объемом 1,6 литра, агрегатированным семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

Официально: кроссовер Omoda E5 показали в Москве

Модель предлагают в пяти комплектация: Joy, Lifestile, Ultimate, Active и Suprimе.

Кроме того, для Omoda C5 разработаны две специальные версии: Black Diamond и Trendy Red.

А еще в дилерских центрах Omoda можно приобрести седан Omoda S5, а также спортивную версию Omoda S5 GT с более производительным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Omoda

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
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• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
04.03.2024
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