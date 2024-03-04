В России «весеннее предложение» на покупку модного фастбэк-кроссовера
Начиная с базовой комплектации Joy, для Omoda C5 предлагают богатое оснащение: полный пакет зимних функций и двухзонный климат-контроль во всех комплектациях.
Отдельно следует отметить уровень безопасности автомобиля. Omoda C5 – единственный кроссовер, из официально представленных в России, который подтвердил свой высокий уровень защиты пассажиров и набрал 5 звезд EuroNCAP.
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Автомобиль доступен на российском рынке как с передним, так и полным приводом, и с двумя типами силовых агрегатов: 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач, и 150-сильным двигателем объемом 1,6 литра, агрегатированным семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.
Модель предлагают в пяти комплектация: Joy, Lifestile, Ultimate, Active и Suprimе.
Кроме того, для Omoda C5 разработаны две специальные версии: Black Diamond и Trendy Red.
А еще в дилерских центрах Omoda можно приобрести седан Omoda S5, а также спортивную версию Omoda S5 GT с более производительным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: Omoda
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