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АВТОВАЗ начнет проводить экскурсии по заводу в Тольятти

АВТОВАЗ объявил о запуске программы промышленного туризма

АВТОВАЗ сообщил о запуске программы промышленного туризма, в рамках которой отдыхающие, посетившие Тольятти, смогут попасть на завод автопроизводителя.

В рамках единой программы у туристов есть возможность посетить музей АВТОВАЗа, прессовое производство, линию сварки Lada Granta, которая роботизирована на 83%, линии сборки № 5 Granta или № 1 Vesta (в зависимости от доступности и производственного плана в день экскурсии) и поучаствовать в тестировании новых машин.

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В конце программы предполагается посещение панорамного балкона на 24-м этаже здания заводоуправления – самой высокой точки в Тольятти.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что на первоначальном этапе планируется принимать по одной группе туристов один раз в неделю.

В компании заметили, что развитие программы проходит в рамках выполнения задач президента РФ Владимира Путина о популяризации российской промышленности и углубленной профориентации молодежи.

Ранее на «Автозаводе Санкт-Петербург» рассказали о планах на 2024 год.

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Источник: www.lada.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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