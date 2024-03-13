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На «Автозаводе Санкт-Петербург» рассказали о планах на 2024 год

С конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» до конца года сойдут до 25 тысяч авто

«Автозавод Санкт-Петербург» до конца 2024 года выпустит до 25 тысяч автомобилей Xcite X-Cross 7. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе презентации новой модели первой в истории предприятия разработки.

«Завод планирует выпускать до 25 тысяч автомобилей этой модели в этом году. Мы будем помогать нашему предприятию. Наладили конвейер и перезапустили его. Наша задача не только возрождать автомобилестроение, но и обезопасить себя от технологической зависимости», — уточнил глава города.
Xcite X-Cross 7
Xcite X-Cross 7
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В свою очередь генеральный директор автозавода Иван Миронов рассказал, что старт продаж запланирован на конец апреля, а автомобиль будет выпускаться в шести цветах.

«Мы впервые предоставляем российский бренд, который будет выпускаться на "Автозаводе Санкт -Петербург". Автомобиль планируем продавать во втором квартале этого года. Это среднегородской кроссовер, двигатель у него 1,5 литра, мощность 147 л.с. Две комплектации с современной опцией комфорта», — отметил гендиректор.

Автомобиль Xcite X-Cross 7 оснащен бензиновым двигателем мощностью 147 л. с., крутящий момент составляет 210 Нм. Это среднеразмерный кроссовер, на разгон до 100 км/ч ему потребуется 9,8 секунды, максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xcite
Количество просмотров 1
13.03.2024
Фото:Xcite
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