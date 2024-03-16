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Два японских производителя решили совместно закупать автокомпоненты

Nissan и Honda хотят объединить усилия в области производства электромобилей

Японская газета Nikkei сообщила, что Nissan и Honda рассматривают возможность сотрудничества в производстве электромобилей, чтобы снизить издержки и повысить конкурентоспособность.

Это связано с возросшим давлением со стороны китайских производителей, таких как BYD, которые предлагают более доступные электрокары, используя собственные компоненты, такие как аккумуляторы.

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Партнерство может включать создание общего предприятия, переход к общей трансмиссии и платформе для электромобилей, а также совместные закупки комплектующих, в том числе аккумуляторов.

Тем временем продвигается вперед идея альянса Honda и Sony, которые планируют выпустить к концу десятилетия три модели под брендом Afeela.

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Nissan начал массовое производство Leaf EV в 2010 году и в настоящее время предлагает три электрические модели. Honda планировала разработать электромобиль начального уровня совместно с General Motors и запустить его уже в 2027 году, но в прошлом году отказалась от этого проекта.

В целом, Япония, сделав ставку на гибриды, уже существенно отстает в развитии электромобилей по сравнению с Китаем.

Совместное предприятие с Хондой призвано частично решить эту проблему, попутно снизив затраты на электромобили.

Источник: Nikkei

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
16.03.2024
Фото:Unsplash
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