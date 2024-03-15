Спрос на эти гибриды и электромобили взлетел в России: в чем причины

Спрос на гибридные машины и электрокары за месяц вырос на 52% в России

Продажи гибридов и электрокаров растут в России высокими темпами. Так, за февраль 2023 года в стране было продано 1,2 тыс. таких машин, а через год их стало уже в 6 раз больше. Особенно сильно продажи увеличились именно в последнем зимнем месяце 2024 года.

По итогам февраля текущего года в РФ продали 7337 гибридных машин и электрокаров, что на 52% больше относительно января, сказано в исследовании «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ).

Лидером продаж несколько месяцев является бренд Li Auto (Li Xiang). По мнению российских авторитейлеров, на внедорожники этого бренда нередко пересаживаются владельцы больших премиальных кроссоверов из Европы.

Отмечается, что популярности модели немало способствовала ее цена. Внедорожники Li Auto стоят в 2-3 раза дешевле BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

Вся продукция Li Auto попадает в РФ по каналам параллельного импорта. Этого нельзя сказать о еще одной модели, относящейся к лидерам продаж — Voyah Free (1092 шт., +77%). У этой марки есть дистрибьютор — «Моторинвест». Однако, по данным авторитейлеров, до 40% Voyah в РФ продается, минуя импортера.

По параллельному импорту эти машины пока стоят на 1,5-2 млн рублей дешевле.

В Топ-10 по популярности в феврале также вошли три модели Zeekr. Это один из суббрендов Geely, который, как и Li Auto, имеет официальный российский сайт, но у него нет единого импортера. Это позитивно отразилось на цене и довольно высоких объемах продаж.

Также в Топ-10 вошли минивэн Voyah Dreamer и кроссовер Volkswagen ID.4. Все остальные электрокары пока продаются лишь десятками экземпляров в месяц.

Грядущее в апреле повышение таможенных пошлин, вероятно, приведет к тому, что параллельный импорт «электричек» станет не так выгоден. Нивелируются те ценовые преимущества, которые есть сейчас по отношению, например, к официальным машинам Voyah, Hongqi и Wey. Так, Li Auto L7 подорожает в среднем на 1,3-1,5 млн рублей в зависимости от версии. Следствием станет падение продаж “параллельных” авто, а доля официальных машин наверняка начнет расти, хотя уже и не так активно, пояснила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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Источник: «Российская газета»