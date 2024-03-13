Эту модель хорошо знают в РФ: продажи нового Xcite X-Cross 7 начнутся в апреле

«Автозавод Санкт-Петербург» показал новый кроссовер Xcite X-Cross 7

«Автозавод Санкт-Петербург» презентовал свою первую разработку – модель Xcite X-Cross 7. Она оснащена бензиновым двигателем мощностью 147 л.с., крутящий момент составляет 210 Нм.

Уточняется, что исходной моделью для Xcite X-Cross 7 стал кроссовер Chery Tiggo 7. Габариты этих машин полностью идентичны: длина X-Cross составляет 4500 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1705 мм, межступичное расстояние – 2670 мм.

XCITE X-Cross 7

Силовой агрегат также напоминает модель Chery: связка турбомотора объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. и вариатора. Привод — передний. Кроссовер развивает максимальную скорость до 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч занимает 9,8 секунды.

В пресс-службе автозавода пояснили, что старт продаж модели запланирован на апрель, тогда же будет раскрыта его цена.

Ранее сообщалось, что завод, являющийся дочерним предприятием АВТОВАЗа, собрал первую партию из нескольких тысяч моделей, ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года.

Согласно среднесрочному плану развития предприятия, предусматривалось начать производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

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Источник: ТАСС