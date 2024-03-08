Можно избежать штрафа за превышение скорости, если соблюсти это условие на трассе

Как обмануть камеру и не попасть на штраф — в ГИБДД знают об этой уловке

Вопрос, как не попасть на штрафы, уже давно стал одним из самых обсуждаемых среди автовладельцев, особенно у любителей высоких скоростей. После появления на трассах камер видеофиксации ответ на него стал наиболее востребованным. Сотрудник ГИБДД раскрыл скоростной режим автомобиля, при котором можно проехать мимо камеры без ущерба для кошелька и семейного бюджета.

Стоит отметить, что функционал современных камер видеофиксации правонарушений имеет свои особенности и режимы работы. После того, как камера зафиксирует нарушение и сделает соответствующий снимок, он в автоматическом режиме отправляется в Центр обработки данных. При условии низкого качества фотографии каждый такой снимок обрабатывается вручную.

Автовладельцы наивно полагают, что при передвижении на высокой скорости камеры попросту не успеют среагировать, и фотография будет низкого качества, а номер машины – нечитаемым. В ГИБДД подтвердили, что «предельная скорость» для дорожных камер действительно существует. Причем она официально прописана в ГОСТе и технических характеристиках каждого устройства.

Речь идет о том, что современные камеры без труда зафиксируют транспортное средство, движущееся со скоростью только до 350 км/ч. Избежать штрафа можно, если водитель превысит этот скоростной порог, вот только в нашей стране большинство легковых автомобилей на такое не способны.

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Источник: njcar.ru