#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Porsche Taycan Turbo GT
8 марта
Porsche построила «самый динамичный Taycan всех времен»
Porsche анонсировала Taycan Turbo GT, который...
Двойной трактор! Зачем такой использовали в СССР? (видео)
8 марта
Двойной трактор! Зачем такой использовали в СССР? (видео)
Блогер рассказал о «чернобыльском землепашце»,...
В феврале россияне купили рекордное количество новых автомобилей
8 марта
В феврале россияне купили рекордное количество новых автомобилей
По данным «Автостата», продажи новых...

Можно избежать штрафа за превышение скорости, если соблюсти это условие на трассе

Как обмануть камеру и не попасть на штраф — в ГИБДД знают об этой уловке

Вопрос, как не попасть на штрафы, уже давно стал одним из самых обсуждаемых среди автовладельцев, особенно у любителей высоких скоростей. После появления на трассах камер видеофиксации ответ на него стал наиболее востребованным. Сотрудник ГИБДД раскрыл скоростной режим автомобиля, при котором можно проехать мимо камеры без ущерба для кошелька и семейного бюджета.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Стоит отметить, что функционал современных камер видеофиксации правонарушений имеет свои особенности и режимы работы. После того, как камера зафиксирует нарушение и сделает соответствующий снимок, он в автоматическом режиме отправляется в Центр обработки данных. При условии низкого качества фотографии каждый такой снимок обрабатывается вручную.

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Автовладельцы наивно полагают, что при передвижении на высокой скорости камеры попросту не успеют среагировать, и фотография будет низкого качества, а номер машины – нечитаемым. В ГИБДД подтвердили, что «предельная скорость» для дорожных камер действительно существует. Причем она официально прописана в ГОСТе и технических характеристиках каждого устройства.

Речь идет о том, что современные камеры без труда зафиксируют транспортное средство, движущееся со скоростью только до 350 км/ч. Избежать штрафа можно, если водитель превысит этот скоростной порог, вот только в нашей стране большинство легковых автомобилей на такое не способны.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: njcar.ru

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
08.03.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0