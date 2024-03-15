Альтернатива Hyundai Elantra: раскрыта цена нового седана Амберавто

Калининградский дилер запустил продажи российского седана Амберавто A5

Один из дилерских центров в Калининграде открыл продажи российского электрического седана Амберавто A5. Модель стоит 3 399 900 руб., сообщили в салоне. Стоит отметить, что официально стоимость этой машины пока не называли.

Амберавто А5 получил полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой на задней оси. В движение машину приводит один электромотор мощностью 160 л.с. Также на новинке установили 60,2-киловаттную батарею. На одном заряде машина может проехать 520 км.

Амберавто A5

У новинки фары бумерангообразной формы, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов, а вместо решетки радиатора установлена заглушка. Габариты машины таковы: длина 4675 мм, ширина — 1835 мм, а высота — 1480 мм. Размер колесной базы — 2750 мм. То есть, по габаритам новинка сравнима с Hyundai Elantra, исчезнувшей из российских дилерских центров.

На «Автоторе» пояснили, что модель создали совместно с иностранным партнером, его имя не раскрывается. Внешне новинка очень напоминает китайский JMEV GSE.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Venza подорожал в России до 4,4 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru