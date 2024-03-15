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Лондон начал передавать Киеву списанный автотранспорт

FT: Лондон начинает передавать Киеву подлежащие утилизации автомобили

Власти Лондона начнут передавать Украине устаревшие авто, подлежащие утилизации из-за новых экологических стандартов выбросов в городе, для использования их в гуманитарных и медицинских целях.

Избавиться от устаревших машин лондонцы смогут при подаче заявления в управление транспортной системой города, что «позволит расширить предоставление жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи тем, кто пострадал от конфликта».

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Мэр Лондона Садик Хан выделил 210 млн фунтов стерлингов (267 млн долларов) на программу утилизации, по которой автовладельцы могут получить 2 тыс. фунтов (2,5 тыс. долларов), если утилизируют свою машину или же передадут ее мэрии, а компенсации для обладателей машин, оборудованных для инвалидных колясок, достигают 10 тыс. фунтов (12,7 тыс. долларов).

Также сообщается, что служба скорой медпомощи Лондона передает Украине 50 списанных автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что дистрибьютор MG Motor в России заявил о бесперебойных поставках деталей.

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Источник: Financial Times

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
15.03.2024
Фото:Unsplash
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