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Готовятся к старту продаж: для автомобилей MG Motor в Россию завезли запчасти

Дистрибьютор MG Motor в России заявил о бесперебойных поставках деталей

Официальный дистрибутор MG Motor в России, отвечающий за продажи и обслуживание машин, отладил процесс бесперебойной поставки оригинальных деталей в страну с производственных предприятий концерна SAIC, сказано в сообщении компании «Мир-Дистрибьютор».

Детали поставляют в Россию контейнерами по железной дороге и автотранспортом. Весь процесс, вместе с плановой сборкой заказа, занимает 45 дней. Запчасти отправляют на три склада — один в российской столице в районе Домодедово и два в Уральском федеральном округе.

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В компании заметили, что на складах имеется набор всех оригинальных деталей (подвесок, электроники, кузовных элементов) и расходных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания седана MG5 и лифтбека MG6, старт продаж которого намечен на первое полугодие 2024 года. Вскоре стартуют поставки деталей для кроссоверов MG HS и MG ZS, а также ряда других моделей, продажи которых планирует начать в этом году.

Ранее «За рулем» сообщал подробности о кроссовере Москвич 5.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
14.03.2024
Фото:Unsplash
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