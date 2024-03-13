Стали известны подробности о кроссовере Москвич 5

Начало продаж кроссовера Москвич 5 запланировано на первую половину 2024 года

Выпуск нового кроссовера, который планируют назвать Москвич 5, как ожидается, может стартовать в первой половине текущего года. Об этом ранее сообщал директор по производству московского автозавода Олег Масляков.

Очевидцы уже сообщали о первых кроссоверах Москвич 5, замеченных на площадке столичного завода. Уточняется, что в пресс-службе предприятия это официально не подтвердили.

JAC Sihao X6

Что же известно о новинке? Как и уже выпускаемые Москвич 3 и Москвич 6, новая модель создается в сотрудничестве с китайским автоконцерном JAC. На первых фото, показанных «Москвичом» еще летом 2022 года, во внешности автомобиля отчетливо угадывались черты JAC Sihao X6.

Это среднеразмерный кроссовер, по габаритам он близок к Toyota RAV4. Его длина составляет 4,5 метра, а ширина — 1,85 метра. Машина пятиместная, третий ряд в ней не предусмотрен.

Стоимость JAC Sihao X6 в КНР начинается от 79 900 юаней. Это 984 тыс. руб. по текущему курсу. Хотя речь идет о достаточно крупной модели, в «базе» X6 в КНР стоит меньше, чем машины, ставшие прототипами для других моделей Москвич. Здесь надо уточнить, что машины российской сборки обычно заметно дороже своих аналогов в Китае.

Также известно, что JAC Sihao X6 оборудован тем же 1,5-литровым мотором мощностью 149,6 л.с. с турбонаддувом, что и Москвичи. Динамические параметры JAC Sihao X6 производителем не раскрываются, но известно, что он тяжелее моделей Москвича и имеет наибольшую площадь лобового сечения, то есть и большее сопротивление воздуху. Исходя из этого, при том же двигателе он должен проигрывать остальным Москвичам как по разгону, так и по максимальной скорости.

Также известно, что у Москвича 5 не будет полного привода.

В средних и топовых комплектациях JAC Sihao X6 оборудован автопилотом второго уровня. Машина с таким оснащением умеет самостоятельно держать дистанцию и оставаться в полосе движения, то есть поворачивать вместе с дорогой.

Ранее «За рулем» подготовил подробный обзор китайских кроссоверов за 2,5 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru