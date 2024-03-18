Власти облегчат проезд по Крымскому мосту

На въездах на Крымский мост к лету увеличат количество пунктов досмотра

В предстоящем летнем сезоне планируется увеличить количество пунктов досмотра на Крымском мосту, чтобы избежать пробок из-за временного закрытия аэропорта и минимизировать время ожидания. А на месте будут дежурить волонтеры. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта путешественников.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что профильные службы прикладывают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на мосту комфортными для водителей.

Однако он подчеркнул, что безопасность остается приоритетом, поэтому просит гостей республики быть терпеливыми.

Из-за закрытия аэропорта нагрузка на мост и железную дорогу значительно возросла, и власти предпринимают все необходимые меры для улучшения логистики.

Он добавил, что в 2023 году 14% туристов прибыло в Крым по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, который оборудован всей необходимой инфраструктурой.

Досмотровые мероприятия водители проходят на пропускных пунктах Джанкой, Перекоп и Армянск. Однако водителям следует помнить, что по пути следования расположены блокпосты военных и полиции для проверки документов и содержимого багажа. Аксенов подчеркнул важность соблюдения требований этих служб водителями.

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Источник: «Известия»