Власти облегчат проезд по Крымскому мосту
В предстоящем летнем сезоне планируется увеличить количество пунктов досмотра на Крымском мосту, чтобы избежать пробок из-за временного закрытия аэропорта и минимизировать время ожидания. А на месте будут дежурить волонтеры. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта путешественников.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что профильные службы прикладывают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на мосту комфортными для водителей.
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Однако он подчеркнул, что безопасность остается приоритетом, поэтому просит гостей республики быть терпеливыми.
Из-за закрытия аэропорта нагрузка на мост и железную дорогу значительно возросла, и власти предпринимают все необходимые меры для улучшения логистики.
Он добавил, что в 2023 году 14% туристов прибыло в Крым по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, который оборудован всей необходимой инфраструктурой.
Досмотровые мероприятия водители проходят на пропускных пунктах Джанкой, Перекоп и Армянск. Однако водителям следует помнить, что по пути следования расположены блокпосты военных и полиции для проверки документов и содержимого багажа. Аксенов подчеркнул важность соблюдения требований этих служб водителями.
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Источник: «Известия»