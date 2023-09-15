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На Крымском мосту увеличили количество полос для движения

На день раньше запланированного открыто движение по левой части Крымского моста

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На восстановление части поврежденного в результате июльского теракта Крымского моста строителям потребовалось 59 дней. Движение автомобилей по левому направлению моста открыли на день раньше графика, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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Полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября. Строителям предстоит провести замену второго пролетного строения.

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Источник: Telegram Марата Хуснуллина

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За РулемПономарева Дарина
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