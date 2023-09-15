На Крымском мосту увеличили количество полос для движения
На день раньше запланированного открыто движение по левой части Крымского моста
На восстановление части поврежденного в результате июльского теракта Крымского моста строителям потребовалось 59 дней. Движение автомобилей по левому направлению моста открыли на день раньше графика, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 летПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовКорея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке
Полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября. Строителям предстоит провести замену второго пролетного строения.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Telegram Марата Хуснуллина
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0