На Крымском мосту увеличили количество полос для движения

На день раньше запланированного открыто движение по левой части Крымского моста

На восстановление части поврежденного в результате июльского теракта Крымского моста строителям потребовалось 59 дней. Движение автомобилей по левому направлению моста открыли на день раньше графика, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября. Строителям предстоит провести замену второго пролетного строения.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram Марата Хуснуллина