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В Xpeng создадут автомобиль с искусственным интеллектом

Китайский бренд Xpeng анонсировал выпуск бюджетных автомобилей с ИИ

Китайский производитель Xpeng намерен наладить выпуск доступного автомобиля с целью укрепления позиций бренда на фоне ожесточенной ценовой борьбы на рынке электромобилей. О предстоящих планах заявил председатель и генеральный директор Xpeng Хе Сяопэн в ходе промышленного мероприятия в Пекине.

Планируется создать модели, цены на которые будут варьироваться от 100 до 150 тысяч юаней (примерно 1,3-1,9 млн рублей по текущему курсу). Эта стоимость значительно ниже цены премиальных электромобилей. Стоит отметить, что на фоне усиливающейся конкуренции на китайском рынке электромобилей ведущий лидер BYD уже объявил очередное снижение цен на свою продукцию.

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В планах Xpeng представить новые модели поэтапно, заявляется, что каждая из новинок будет оснащена различными уровнями возможностей интеллектуального управления. Название нового бренда пока не раскрывается, но отмечается, что он призван стать «первым автомобилем с AI-поддержкой управления для молодежи», заявили в компании.

За первые два месяца 2024 года продажи электрокаров демонстрируют спад до 18,2%, для сравнения — этот показатель составлял 20,8% за весь 2023 год, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. Руководство Xpeng выпуском новинки стремятся вызвать интерес к электромобилям у молодежи, а также занять лидирующие позиции на рынке, благодаря доступным и инновационным решениям в области умного управления автомобилем.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:xpeng.com
Количество просмотров 3
18.03.2024
Фото:xpeng.com
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