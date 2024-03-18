На КАМАЗе — в автопутешествие: в РФ появился один из самых крутых автодомов

Полноприводный КАМАЗ-43118 стал автодомом премиум-класса на 6 колесах

Отечественная компания «Волга-Трейд» модернизировала крупнотоннажный грузовик повышенной проходимости КАМАЗ-43118, превратив его в автодом премиального класса, пригодный для жизни четырех человек.

КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118

Перед инженерами не было задачи интегрировать кабину водителя в жилой модуль, поэтому внешне автодом выглядит не как традиционные аналоги. Благодаря шести колесам и полному приводу автодом преодолеет любое бездорожье.

КАМАЗ-43118

В длину жилой модуль составляет 7,2 м, в ширину – 2,4 м, в высоту – два метра, внутри есть гостиная зона, двуспальная кровать, раздельные санузел и душевая кабинка, есть просторный кухонный блок, в котором предусмотрены холодильник, плита и микроволновая печь.

Также установлены необходимые емкости для питьевой и технической воды. Внутренняя отделка выполнена из ткани, модуль обеспечивается большим запасом воды и полностью автономен. Согласно информации на портале Дром.ру, стоимость такого автодома составляет свыше 27 млн рублей, без учета шасси — порядка 15 млн рублей.

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Источник: ixbt.com