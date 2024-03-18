Автодор не будет снижать тарифы на трассе М-12

Автодор: цены за проезд по платной трассе М-12 останутся без изменений

Актуальные тарифы за проезд на платной трассе М-12 «экономически обоснованы» и выгодны для семейных поездок. Такой ответ дали в Автодоре в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава России дал поручение Правительству РФ и Автодору пересмотреть тарифы за проезд по трассе М-12. Согласно расчетам Автодора, «семейная» выгода возникает при условии, что семья из трех человек, воспользовавшись максимальной скидкой в 15%, на 800 км пути платной трассы потратит менее 2,2 тыс. руб. на бензин. При текущей цене АИ-92 в Москве (примерно 50 руб. за литр) на эту сумму можно купить 44 литра (сумма не учитывает амортизационные расходы). Значит, расход должен быть 5,5 л на 100 км, что соответствует загородному циклу Lada Granta с 90-сильным двигателем.

Координатор движения «Cиние ведерки» Петр Шкуматов подчеркивает, что перелет с багажом обойдется дороже. Например, для семьи из трех человек полет на самолете из Москвы в Казань обойдется в 14–15 тыс. руб. в один конец. А самый дешевый билет (сидячее место) в поезде обойдется в 1,1 тыс. руб., время в пути при этом займет 13 часов. В Автодоре добавили, что по сравнению с бесплатной альтернативной М-7 пользователи экономят время в пути, ГСМ, а в случае заторов на федеральной трассе — и на ночлеге.

«Конечно, со всеми этими обоснованиями можно было бы согласиться. Но стоимость проезда приближается к стоимости перелета. Очевидно, что с увеличением количества платных дорог и с ростом тарифов перемещаться по стране будет все дороже», — констатирует главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье планируется открыть платные дублеры МКАД — Мытищинскую хорду и Южно-Лыткаринскую автодорогу.

«Снижения тарифов на М-12 не будет, Автодор упускает из вида, что большие инфраструктурные проекты окупаются только за счет массового потока. При этом тарифы на них должны отвечать рыночным реалиям, уровню доходов населения», — подчеркивает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В госкомпании заявили, что сдерживающим фактором для роста тарифа является наличие конкуренции с бесплатными дорогами, ж/д транспортом и самолетом. Семье из трех человек проезд на автомобиле более выгоден, убеждены в «Автодоре».

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Источник: kommersant.ru