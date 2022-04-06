Будущая магистраль М‑12 — это самый масштабный проект платника в России: его строят одновременно на всех 800 км. Эксперты «За рулем» по ней уже проехали.

Длина будущей трассы Москва — Казань, если уж быть совсем точным, — 794 км. Потратив изрядное количество времени, можно проехать все эти без малого восемь сотен километров по траектории будущего шоссе. Можно даже пересечь по временным мостам некоторые реки.

Но большинство препятствий всё же придется преодолевать по существующим дорогам, делая крюки. И уйдет на это дней шесть. Долго! Поэтому мы проехали лишь по наиболее интересным объектам.

Подмосковье ускоряется

Изначально трассу хотели начать не от Москвы, а от ЦКАДа — и тогда для желающих вырваться из столицы остался бы весь ад Балашихи, Ногинска и всего, что между ними. В итоге М‑12 будет брать начало от Северо-Восточной хорды, пересекающей МКАД в районе Рязанского проспекта.

Заасфальтированный отрезок М‑12 в Подмосковье пока «черновой», хотя центральный отбойник уже установлен. От МКАДа до «большой бетонки» А‑108 на платнике будет по три полосы в каждую сторону. Дальше хватит и двух.

Материалы по теме «Автодор» повысил цены за проезд по платным дорогам

Тарифы на проезд еще не сформированы. Но недавно Минтранс предложил для будущих трасс тариф 8 рублей за километр. Если утвердят (а, скорее всего, так и будет), то от МКАДа до большой бетонки А‑108 будем платить больше 500 рублей — если до 2024 года ставки еще не повысят.

На первой крупной развязке, где будущая М‑12 пересекает ЦКАД, насыпи под эстакаду с обеих сторон уже готовы. Их высота около искусственных сооружений достигает 10 м. Где дорога идет по ровному, там толщина песчаной подушки составляет 2–2,5 м.

Под будущий мост через ЦКАД готовы насыпи и опоры. Металлические пролеты уже собирают, скоро займутся надвижкой. Самое серьезное препятствие на маршруте.

Материалы по теме Счетная палата нашла нарушения на платных трассах

Центральная кольцевая набрала обороты, трафик там не перекроешь. Пролеты моста будут надвигать без ограничений движения. Так значительно лучше, чем с полной остановкой движения, как это было, например, когда ЦКАД «перебрасывали» через трассу М‑5 «Урал».

На головном отрезке М‑12 несколько километров уже закатаны в асфальт. Здесь движение откроют в этом году. И деньги, уверен, начнут собирать сразу же.

На казанской трассе будет работать система free flow, как на ЦКАДе — без касс и шлагбаумов. Оплата транспондером или онлайн (после поездки).

Интересная машина работает в Московской области. Она не забивает сваи, а как бы вдавливает их в грунт. Такой метод применяют, когда грубо долбить нельзя. Здесь, например, рядом проходит магистральный газопровод, который можно повредить. На основание нагружают бетонные блоки. На фото их около 400 тонн. Корпус приподнимается, «обнимает» установленную посередине сваю зажимами и опускается, увлекая ­ее своим весом вниз. Машина умеет шагать с места на место самостоятельно. Вы знаете разницу между мостом и путепроводом? Первый — через водные преграды, второй — через все остальные. Стальные пролеты (на фото) собирают из коротких секций на месте. Бетонные балки нужно привозить «в сборе». У них есть ограничение длины и при производстве, и при транспортировке. Пролеты в большинстве случаев надвигают с одной стороны переправы на другую. Ставят на балки противовесы, чтобы они не рухнули вниз, и проталкивают специальными домкратами. Сначала они опираются на временные опоры, затем опускаются на постоянные.

М‑7 + М‑5 Довелось услышать шутку про то, что индекс М‑12 взяли как сумму М‑7 и М‑5. В смысле — альтернатива будет сразу двум трассам, «Волга» и «Урал». С первой всё понятно. От второй будущая дорога отстоит далековато. Хотя в Московской, Владимирской и Нижегородской областях версию можно принять за правдивую и использовать М‑12 для проезда, к примеру, в северные части Рязанской области и Мордовии. По М‑12 можно проехать виртуально: на Яндекс.Карту нанесена практически вся траектория магистрали, даже с развязками.

Деревья и асфальт

Материалы по теме В России появится еще одна платная дорога

Раз трасса идет целиком по новой траектории, объем вырубки деревьев внушительный. По закону, строители должны возместить ущерб с перебором: за одно убитое дерево высаживают три новых. Посадки проводятся там, где укажут ответственные за природу ведомства. Не сделаешь — уголовное дело.

Жаль, что аналогичной нормы нет для содержания дорог. Грузовики ведь ездят не только по технологическим дорогам. Достается и существующей местной сети, которая и без того не в лучшем состоянии. Разбивают нещадно!

Предполагалось, что в наш пробег поедут только Нивы: весна, проселочные дороги — лучше подстраховаться. Однако в итоге рискнули, и в караване появились переднеприводные XRAY Cross и Веста Cross, на которой поехал я. Клиренса в 200 мм им везде хватило, запаса проходимости — тоже.

Инструментов для борьбы у местных жителей, по большому счету, нет. Только писать жалобы и надеяться, что ту или иную дорогу побыстрее включат в план ремонта. Добиться установки поста с весовым контролем бесконечно сложно (хотя как минимум в одном месте в Татарстане я его видел). Но что с того? Оштрафуют собственника машины, но на плановый ремонт местной дороги это никак не повлияет.

А КАК НА М‑7? Материалы по теме Новый штраф с камер — за платку Из Казани я поехал обратно привычной прямой дорогой — по трассе М‑7 «Волга». От Казани до Нижнего на дороге чередуются двух- и четырехполосные участки. Причем в Татарстане процесс расширения до четырех полос, кажется, встал. Несколько десятков километров едешь по зоне дорожных работ без малейших признаков шевеления. Видел один экскаватор и полтора землекопа. Обгонять по «доброй» российской традиции нельзя. Визитная карточка Нижегородской области — мобильные камеры. Стоят практически на каждом втором повороте, радар-детектор не унимается. Ремонтов с сужением дороги или реверсивным движением на М‑7 не было. Однако дорожников нужно выгонять на трассу в срочном порядке. После зимы на всем маршруте попадаются такие ямы, что списать колесо даже всеядной Весты — как нечего делать. Фуры часто едут по пустой дороге в левом ряду, потому что в правом танкодром. Мост через Оку на объездной Нижнего Новгорода с ограничением 110 км/ч все проползают на 20 км/ч: разбито так, что водителям грузовиков за колеса страшно. Мне повезло: трафик оказался небольшим для этого направления. Даже в Подмосковье не попал ни в одну пробку. С парой заправок на 800 км ушло 10,5 часа. Это только до МКАДа, поэтому реально до адреса в Москве будете ехать 11–12 часов. М‑12 сократит время практически вдвое. Значительная часть машин уйдет на платник без оглядки на тарифы — время дороже. Недавно я в качестве эксперимента проехал от Москвы до Великого Новгорода по бесплатной трассе М‑10. Платная «Нева» забрала значительную часть трафика себе, и теперь по достаточно свободной «России» ехать в удовольствие. Даже в Вышнем Волочке ни малейших признаков пробки, хотя стояние там было легендарным. Так же будет и с М‑7.

Новая география

До объездной вокруг Владимира магистраль М‑12 идет параллельно существующей трассе М‑7 «Волга». А после их пути расходятся. Новая дорога уходит южнее, на Муром, Арзамас, Канаш и заканчивается в татарстанском селе Шали. Траекторию выбирали исходя из наименьших сложностей по прокладке дороги. Нужно ведь учесть, среди прочего, и нюансы отчуждения участков под строительство.

Через Оку близ Мурома решили строить вантовый мост, единственный такого типа на М‑12. Вероятно, чтобы он гармонично смотрелся рядом с аналогичным, расположенным по соседству.

Если смотреть на привычные города на маршруте от Москвы до Казани, получается странно и неудобно. От М‑12 до Нижнего Новгорода ехать сотню километров, до Чебоксар — около 80. И это по узким и местами убитым региональным дорогам. Так и выгоду во времени недолго растерять. С другой стороны, платник даст возможность развиться другим районам. По расчетам «Автодора», он создаст около 5000 рабочих мест.

Через Суру для удобства строителей сделана понтонная переправа. На одном берегу Нижегородская область, на другом — Чувашия. На высоком Нижегородском берегу (на фото) приходится снимать порядочно грунта, чтобы трасса шла ровнее. Самая большая стройка развернулась около Казани. Будущий мост через Волгу протянется более чем на 3 км. Предусмотрено два судоходных пролета длиной свыше 150 м каждый.

Особый вопрос — инфраструктура. На «питерской» М‑11 до сих пор проще заправиться до выезда на трассу или на объездной Твери (это старый участок М‑10). ЦКАД всё еще обходится вообще без заправок. Это не просто неудобно — позор какой-то.

С трассой М‑12 такой подход не прокатит: 800 км на одном баке покроет далеко не каждая легковушка, даже если ехать в экономичном режиме. А разрешено будет 130 км/ч, а по факту это все 150 км/ч.

Меня уверили, что инфраструктура будет сразу. Готовятся многофункциональные зоны каждые 50–80 км. Даже с зарядками для электромобилей! Впрочем, не удивлюсь, если все удобства обустроят уже после запуска движения по дороге, а не сразу.

***

Термин «ударная стройка» к М‑12 вполне применим. Если бы не грянувшие санкции, я бы разделил уверенность, что дорогу закончат к обещанному 2024 году. Теперь же непонятно. Еще в конце декабря объявили об увеличении сметы на 200 млрд рублей (к изначальным 628 млрд рублей) из-за повышения стоимости металла, запланированного роста зарплат и других факторов. Теперь же под давлением новых санкций и лавинообразного роста цен на всё не удивлюсь корректировке раза в полтора. Сдюжим?

Мост через Клязьму на обходе Владимира пока готовыми опорами не обзавелся. Мостов и путепроводов на М‑12 будет почти 300. Но уже сейчас проектировщикам пеняют на малое количество развязок и разворотов. Понятно, почему их мало на ЦКАД: трассу вписывали в достаточно плотную застройку, сделали что смогли. Но для М‑12, идущей преимущественно по простору, это непонятно.

ДРУГИЕ ПЛАТНИКИ

Протяженных платных дорог в России запущено три. Все — с нюансами.

Материалы по теме Самые дорогие в мире платные дороги — исследование

Магистраль М‑4 «Дон» обзавелась первым платным участком в 2010 году и до сих пор готова не полностью. Обходы крупных населенных пунктов строятся с нуля, а вот основной ход — это реконструированная существовавшая дорога. Даже с учетом скоростной трассы дорога до моря занимает чуть ли не сутки, поэтому желающих ехать по бесплатной альтернативе немного. Магистраль огорчает разрывами на пробочные бесплатные отрезки, местами — плохим покрытием и нехваткой освещения.

обзавелась первым платным участком в 2010 году и до сих пор готова не полностью. Обходы крупных населенных пунктов строятся с нуля, а вот основной ход — это реконструированная существовавшая дорога. Даже с учетом скоростной трассы дорога до моря занимает чуть ли не сутки, поэтому желающих ехать по бесплатной альтернативе немного. Магистраль огорчает разрывами на пробочные бесплатные отрезки, местами — плохим покрытием и нехваткой освещения. Северную трассу М‑11 «Нева» до Петербурга хотели сдать еще к чемпионату мира по футболу, проходившему в России в 2018 году. Не успели. Объезд Твери до сих пор осуществляется по расширенному участку шоссе М‑10 «Россия». Заправок мало, зато есть освещение почти на всем протяжении. Тарифы гуманные, кроме перегона от МКАДа до Солнечногорска: за 43 км днем с легковушек дерут 650–820 рублей.

до Петербурга хотели сдать еще к чемпионату мира по футболу, проходившему в России в 2018 году. Не успели. Объезд Твери до сих пор осуществляется по расширенному участку шоссе М‑10 «Россия». Заправок мало, зато есть освещение почти на всем протяжении. Тарифы гуманные, кроме перегона от МКАДа до Солнечногорска: за 43 км днем с легковушек дерут 650–820 рублей. ЦКАД вокруг столицы проходит преимущественно параллельно малой бетонке А‑107. Сроки сдачи были сорваны неоднократно и на множестве объектов, что стало поводом для громких разбирательств. Есть бесплатный участок от Ленинградского до Киевского шоссе. Площадок для отдыха фур мало. Первая в России дорога с системой взимания платы free flow.

В России построят еще один платник — от Барнаула до Бийска.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения. А навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.

«За рулем» можно читать и в Viber.