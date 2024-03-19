Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Outlander XL
19 марта
Надежный полный привод, живучий кузов: японский кроссовер за 1 млн рублей
Эксперт «За рулем» нашел способ купить хороший...
Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО
19 марта
Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО
РСА: чаще всего россияне оформляют «короткий»...
Audi Q6 E-Tron
19 марта
Технологический скачок: состоялась презентация кроссовера с запасом хода почти 500 км
Audi показала мощный кроссовер Q6 E-Tron 2025...

Эта машина проследит за давлением и пульсом пассажиров: представлен Exlantix ET

Chery выпустила кроссовер Exeed с уникальной системой мониторинга здоровья

В Китае выпустили новый флагманский полностью электрический кроссовер Exeed Exlantix ET. Длина модели составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм.

Под фарами вмонтированы светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Также известно, что новинка получила скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиасистемы.

Exeed Exlantix ET
Exeed Exlantix ET
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

«Европеец» или «японец» по цене Нивы — 4 беспроблемных кроссовера 4х4

Производитель заострил внимание на том, что у автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья. Она сможет отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и прочие показатели.

Exlantix ET имеет целых четыре варианта силовой установки. Первые две – моноприводные с двигателем на 252 или 313 л.с.

Также предусмотрен полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается мотором с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 до 760 км.

Exeed Exlantix ET
Exeed Exlantix ET

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

Источник: carnewschina.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
19.03.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0