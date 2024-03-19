Эта машина проследит за давлением и пульсом пассажиров: представлен Exlantix ET

Chery выпустила кроссовер Exeed с уникальной системой мониторинга здоровья

В Китае выпустили новый флагманский полностью электрический кроссовер Exeed Exlantix ET. Длина модели составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм.

Под фарами вмонтированы светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Также известно, что новинка получила скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиасистемы.

Exeed Exlantix ET

Производитель заострил внимание на том, что у автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья. Она сможет отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и прочие показатели.

Exlantix ET имеет целых четыре варианта силовой установки. Первые две – моноприводные с двигателем на 252 или 313 л.с.

Также предусмотрен полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается мотором с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 до 760 км.

Exeed Exlantix ET

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

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Источник: carnewschina.com