Первый российский электрогрузомобиль начал работать в Пулково

Электрогрузовик на базе «УАЗа» вошел в автопарк аэропорта Пулково

Первый российский электрогрузовик EVM Pro, созданный на базе шасси УАЗ «Профи», начали использовать в петербургском «Пулково». В пресс-службе аэропорта отметили, что после месяца тестирования транспорт будут использовать для перевозки мелкого наземного оборудования на аэродроме.

За разработку грузовика отвечает московская компания ООО «ЭМ Рус». В Петербурге расположен центр исследования и разработки (R&D), а также опытное производство. Сами грузовики собирают на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва» с применением комплектующих российского производства. Их в машине 67%.

Грузоподъемность модели - до 1 тонны, грузовик может проезжать на одном заряде до 300 км с максимальной скоростью 120 км/ч. Общий ресурс батареи равен 750 000 км, а зарядить грузовик можно за 2 часа. Уточняется, что из-за высокого ресурса электродвигателя и наличия в нем меньшего количества движущихся и трущихся элементов, расходы на его обслуживание уменьшены на 50-70%.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал 7-местный гибридный внедорожник Tank 500 Urban.

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Источник: пресс-служба аэропорта «Пулково»