Для e-Largus сделали отдельный логотип

АВТОВАЗ зарегистрировал логотип электрической версии Lada Largus

18 марта АВТОВАЗ запатентовал логотип электрического универсала Lada e-Largus, об этом стало известно благодаря выгрузке информации на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Новый логотип будет располагаться на правой двери грузового отсека.

Эклектическую версию Ларгуса представили еще в конце 2022 года. Выпускать электрокар будут в двух версиях: пассажирской и коммерческой. Модификации будут отличаться батареями и грузоподъемностью.

Эектромобиль Lada e-Largus переднеприводный, номинальная мощность электромотора составит 50 кВт, пиковая – 120 кВт. Пассажирский универсал получит две литий-ионные батареи суммарной емкостью 61 кВт*ч, а грузовой фургон – одну батарею на 45,7 кВт*ч или две батареи на 61 кВт*ч.

Запас хода e-Largus на одной зарядке составит 390 км (по циклу NEDC). Максимальная скорость электрического универсала – 145 км/ч, а до «сотни» он разгоняется за 10 секунд.

Производство e-Largus на заводе в Ижевске запустят осенью, в то время как серийные бензиновые машины начнут сходить с конвейера в мае.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram