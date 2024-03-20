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Для e-Largus сделали отдельный логотип

АВТОВАЗ зарегистрировал логотип электрической версии Lada Largus

18 марта АВТОВАЗ запатентовал логотип электрического универсала Lada e-Largus, об этом стало известно благодаря выгрузке информации на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Новый логотип будет располагаться на правой двери грузового отсека.

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Эклектическую версию Ларгуса представили еще в конце 2022 года. Выпускать электрокар будут в двух версиях: пассажирской и коммерческой. Модификации будут отличаться батареями и грузоподъемностью.

Эектромобиль Lada e-Largus переднеприводный, номинальная мощность электромотора составит 50 кВт, пиковая – 120 кВт. Пассажирский универсал получит две литий-ионные батареи суммарной емкостью 61 кВт*ч, а грузовой фургон – одну батарею на 45,7 кВт*ч или две батареи на 61 кВт*ч.

Запас хода e-Largus на одной зарядке составит 390 км (по циклу NEDC). Максимальная скорость электрического универсала – 145 км/ч, а до «сотни» он разгоняется за 10 секунд.

Стало известно, когда начнутся продажи Lada Largus ижевской сборки

Производство e-Largus на заводе в Ижевске запустят осенью, в то время как серийные бензиновые машины начнут сходить с конвейера в мае.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, fips.ru
Количество просмотров 4
20.03.2024
Фото:Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, fips.ru
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+10