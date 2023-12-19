АВТОВАЗ рассказал о своих планах по Ларгусу на следующий год

Максим Соколов: Планы выпуска Lada Largus в 2024 году – около 30 тыс. штук

АВТОВАЗ намерен произвести около 30 тысяч бензиновых и электрических Lada Largus на заводе в Ижевске в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

Впрочем, план это не окончательный и еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года.

По поводу выпуска электрических Largus, то тут все будет зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или при ее предоставлении будет считаться степень локализации. Напомним, у e-Ларгуса самая высокая степень локализации в своем сегменте – она превышает 50%.

Максим Соколов также рассчитывает, что в 2024 году на экспорт отправится свыше 25 тысяч автомобилей Lada, а до 2030 года планируется ежегодно отправлять на экспорт около 100 тысяч автомобилей. Например, АВТОВАЗ собирается выйти на иранский рынок, причем рассматривает как чисто экспортный вариант поставок, так и локальную сборку в стране.

Сегодня АВТОВАЗ выпускает автомобили четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva, и каждые 26 секунд за ворота завода выезжает новенькая Lada.

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Источник: Прайм