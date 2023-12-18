Стало известно, когда начнутся продажи Lada Largus ижевской сборки
Отечественный автомобиль Lada Largus, сборку которого наладят в Ижевске, запустят в серийное производство в мае 2024 года. Об этом «Российской газете» рассказал директор продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олег Груненков.
В настоящее время на предприятии продолжается монтаж линии под полноценную сборку Largus. Российские дилеры получат модель уже в конце первого квартала 2024 года. Что касается электрического Ларгуса, то он появится немного позднее.
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Официально АВТОВАЗ не объявлял цены на автомобили Lada Largus, речь идет о последней партии в 600 экземпляров, поступивших из Тольятти. Но автодилеры просят за машину с 90-сильным мотором минимум 2 млн рублей.
Напомним, АВТОВАЗ ранее анонсировал перенос производства всего семейства Largus на производственную площадку в Ижевск. Полностью этот процесс планируется завершить ориентировочно во втором квартале 2024 года.
Решение руководства компании о переносе производственных мощностей связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти. Там в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство легковых автомобилей семейства Vesta. Кроме того, в планах предприятия наладить серийный выпуск представительского седана Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.
Всего за 11 лет с конвейера отечественного производителя АВТОВАЗ сошло более полумиллиона универсалов и фургонов семейства Largus.
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Источник: rg.ru
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .