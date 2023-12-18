Стало известно, когда начнутся продажи Lada Largus ижевской сборки

АВТОВАЗ назвал сроки запуска серийного производства Lada Largus в Ижевске

Отечественный автомобиль Lada Largus, сборку которого наладят в Ижевске, запустят в серийное производство в мае 2024 года. Об этом «Российской газете» рассказал директор продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олег Груненков.

В настоящее время на предприятии продолжается монтаж линии под полноценную сборку Largus. Российские дилеры получат модель уже в конце первого квартала 2024 года. Что касается электрического Ларгуса, то он появится немного позднее.

Официально АВТОВАЗ не объявлял цены на автомобили Lada Largus, речь идет о последней партии в 600 экземпляров, поступивших из Тольятти. Но автодилеры просят за машину с 90-сильным мотором минимум 2 млн рублей.

Напомним, АВТОВАЗ ранее анонсировал перенос производства всего семейства Largus на производственную площадку в Ижевск. Полностью этот процесс планируется завершить ориентировочно во втором квартале 2024 года.

Решение руководства компании о переносе производственных мощностей связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти. Там в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство легковых автомобилей семейства Vesta. Кроме того, в планах предприятия наладить серийный выпуск представительского седана Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.

Всего за 11 лет с конвейера отечественного производителя АВТОВАЗ сошло более полумиллиона универсалов и фургонов семейства Largus.

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Источник: rg.ru