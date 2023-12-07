Лады хотят поставлять в Иран. А там их брать будут?
АВТОВАЗ собирается выйти на иранский рынок и рассматривает варианты как со сборкой своих автомобилей в стране, так и чисто экспортный.
Об этом говорили на выставке Eurasia Expo, на которой были представлены автомобили Лада: Веста SW Cross, Веста Спортлайн и Нива Travel.
Реально ли продавать чисто экспортные автомобили в Иране, который совсем недавно и сам собирался поставлять свои бюджетные модели в Россию?
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
«Продавать в Иране автомобили по чистому импорту – утопия. Там конские таможенные пошлины, достигающие 100%. А еще автомобили туда нужно доставить, вложиться в дистрибуцию и рекламу. И не важно, кто будет это делать, – все равно расходы лягут на покупателей.
Нужны ли им Лады? Теоретически – да, при условии, что цены будут приемлемыми.
А цены на самые дешевые машины местной сборки по-прежнему способны удивить. Например, Renault Logan местной сборки можно купить за 10 тысяч долларов.
Можно ли привезти в Иран, растаможить и продавать Весту или хотя бы Гранту дешевле 10 тысяч долларов? Не факт.
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Но иранцы сами давно хотят «захватить» российский рынок. И не исключено, что крутые планы обеих сторон останутся лишь на бумаге.
Несколько дней назад директор региона Азии, Европы, Латинской Америки и стран СНГ компании Iran Automobile Мохсен Никбин говорил о серьезной перспективе по расширению поставок иранских машин на российский рынок – в частности, моделей Soren, Dana и Tara.
А вчера стало известно, что российский дистрибьютор компании Saipa сворачивает свою активность. Потому что при нынешнем курсе валют и нынешнем размере утилизационного сбора обеспечить конкурентоспособные цены невозможно».
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov
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