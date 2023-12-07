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АВТОВАЗ намерен экспортировать весь модельный ряд марки Lada на рынок Ирана

АВТОВАЗ ведет переговоры о создании производства автомобилей Lada в Иране

Отечественный производитель АВТОВАЗ ведет переговоры о выходе марки Lada на автомобильный рынок Ирана. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что АВТОВАЗ рассматривает варианты со сборкой автомобилей в Иране и без нее. Отмечается, что есть проблема в части требований к транспортным средствам, отличных от российских.

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Напомним, на выставку Eurasia Expo 2023 в Тегеране российский производитель привез Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АВТОВАЗ Андрей Владимирцев заявил, что уже совсем скоро эти модели выйдут на иранский рынок. Официальным дистрибьютором марки Lada является компания Nika Motor. Также на нее возложены полномочия по решению вопросов с техобслуживанием и ремонтом российских автомобилей.

АВТОВАЗ рассматривал в качестве рынка сбыта и Африку, кроме того, президент компании Максим Соколов озвучивал намерения предприятия поставлять свою продукцию в Казахстан, Белоруссию и другие страны СНГ. Всего планируется экспортировать в 2023 году 20 тысяч автомобилей. Позже Соколов объявил о планах начать сборку Lada в Египте. Эта страна вместе с партнером Al Amat рассматривается как транспортно-логистический хаб для африканского континента.

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Источник: vedomosti.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
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Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
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