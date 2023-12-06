Lada Granta лидирует в модельном рейтинге 20 месяцев подряд

«Автостат»: Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в РФ по итогам ноября

Китайский кроссовер Haval Jolion стал самой популярной в России иномаркой по итогам продаж ноября текущего года. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Самым продаваемым автомобилем на рынке РФ стала отечественная Lada Granta, показатель ее продаж достиг 16,2 тысячи проданных машин. Стоит отметить, что Lada Granta лидирует в модельном рейтинге на протяжении 20 месяцев подряд. Вторую строчку занимает кроссовер Haval Jolion — его продали в количестве 7,2 тысячи единиц.

В пятерку лидеров продаж вошли также Lada Vesta — 6,5 тыс. проданных экземпляров и внедорожники Niva Travel (5 тысяч штук) и Niva Legend (4,7 тысячи единиц).

В топ-10 самых популярных машин на российском рынке входят китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Omoda C5 и Geely Monjaro — на объемы реализации этих машин приходится по 3-4 тысячи экземпляров каждой марки.

Всего по итогам ноября 2023 года на рынке РФ реализовано 109,7 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 113% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 2,3% меньше, чем месяцем ранее — в октябре текущего года. Самое большое количество машин продали бренды Lada, Haval, Chery, Geely и Changan, а также Omoda, Exeed, Kia, «Москвич» и Tank.

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Источник: gazeta.ru