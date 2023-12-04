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АВТОВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Travel с ABS и системой снижения токсичности

В Сети опубликовано видео внедорожника Lada Niva Travel с круиз-контролем и ABS

В Сети опубликовано видео с Нивой, выпуск которой наладили в цехах АВТОВАЗа на прошлой неделе. Речь идет о модели с ABS, круиз-контролем, бортовым компьютером и новой приборной панелью.

О выпуске внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel 2024 модельного года АВТОВАЗ сообщил на прошлой неделе. На кадрах распространенного видео можно увидеть салон Lada Niva Travel c новой комбинацией приборов, бортовым компьютером и системой ABS.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Кроме антиблокировочной системы тормозов автомобиль оснащен и системой снижения токсичности, она соответствует экологическому стандарту Евро-5. В топовой комплектации у Lada Niva Travel доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные колесные диски.

В пресс-службе отечественного производителя сообщили, что калибровки и блоки управления двигателей автомобиля под стандарт Евро-5 разработаны силами российских специалистов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

-12