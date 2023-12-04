АВТОВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Travel с ABS и системой снижения токсичности
В Сети опубликовано видео с Нивой, выпуск которой наладили в цехах АВТОВАЗа на прошлой неделе. Речь идет о модели с ABS, круиз-контролем, бортовым компьютером и новой приборной панелью.
О выпуске внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel 2024 модельного года АВТОВАЗ сообщил на прошлой неделе. На кадрах распространенного видео можно увидеть салон Lada Niva Travel c новой комбинацией приборов, бортовым компьютером и системой ABS.
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Кроме антиблокировочной системы тормозов автомобиль оснащен и системой снижения токсичности, она соответствует экологическому стандарту Евро-5. В топовой комплектации у Lada Niva Travel доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные колесные диски.
В пресс-службе отечественного производителя сообщили, что калибровки и блоки управления двигателей автомобиля под стандарт Евро-5 разработаны силами российских специалистов.
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Источник: ixbt.com
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!