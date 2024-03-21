Дешевле «серых» автомобилей: в Белоруссии стартовали продажи Zeekr, цены удивили

Официальный дилер в Белоруссии озвучил «удивительные» цены на Zeekr

Цены на автомобиль Zeekr 001 в Белоруссии оказались ниже его средней стоимости на российском рынке. Белорусская республика входит в Таможенный союз с РФ, официальным дилером Zeekr является компания «Атлант-М». Китайская марка от концерна Geely – лидер на рынке электрокаров в России уже второй. При это машину ввозили исключительно по схеме параллельного импорта.

Официальные Zeekr имеют богатое оснащение, а цены стартуют от 126 тысяч белорусских рублей (3,5 млн российских рублей по текущему курсу) за кроссовер Zeekr X и от 166,5 тысячи белорусских рублей (4,7 млн рублей) за популярный лифтбек Zeekr 001. Это намного дешевле «серых» автомобилей, ввозимых в Россию: цены на модель Zeekr 001 стартуют в нашей стране от 5,5 млн рублей.

Zeekr 001

При этом цены на ввезенный по параимпорту Zeekr 001 в Белоруссии еще ниже: рестайлинговый электрокар 2024 года с батареей на 100 кВт·ч стоит порядка 142 тысяч белорусских рублей – менее 4 млн российских рублей.

Представитель официального дилера в Белоруссии, отвечая на вопрос, можно ли ввезти такую машину в Россию, отметил, что дилер «Атлант-М» предлагает и ввезенные по параимпорту машины, и официальные.

Но с 1 апреля 2024 года по новым правилам при оплате утилизационного сбора в РФ будут приплюсовывать все недостачи по таможенной пошлине, НДС или акцизам. Таким образом, импортеры Zeekr 001 из Белоруссии будут доплачивать примерно 3 млн рублей, соответственно, конечная цена на автомобиль будет порядка 7,7 млн рублей.

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Источник: 74.ru