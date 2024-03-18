Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цена флагманского кроссовера Geely Monjaro изменилась в России
18 марта
Цена флагманского кроссовера Geely Monjaro изменилась в России
Geely увеличила цены кроссовера Monjaro в...
Эти модели предпочитают покупатели в РФ
18 марта
Эти модели предпочитают покупатели в РФ
«Автостат» рассмотрел структуру авторынка и...
Denza N7
18 марта
Полный привод и мощность 530 л.с. — кроссовер уже в России и на него есть скидка
Дилеры привезли в РФ партию 530-сильных...

Снижение цены и бонусы: чем вызван ажиотажный спрос на Zeekr 001

Zeekr похвастался высокими продажами обновленного электрокара 001

В конце февраля был открыт приём заказов на новый Zeekr 001. Меньше чем за 20 дней компания получила свыше двадцати тысяч заявок на покупку. Zeekr планирует оформить резерв на 30 тысяч машин в течение первого месяца.

Уточняется, что новинка отличается от предшественника по 1118 пунктам. Изменения затронули электрическую часть, подвеску, салон, системы помощи и безопасности, интеллектуальную составляющую. При этом стоимость машины уменьшилась на 10%: за Zeekr 001 в базовой комплектации просят от 269 тысяч юаней.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

При заказе нового Zeekr 001 владельцам машины первого поколения обещаны бонусы на зарядку. При этом, несмотря на то, был ли у покупателя ранее во владении Zeekr 001 или клиент для бренда новый, в зависимости от комплектации предлагаются цвета кузова, которые доступны обычно за дополнительную плату. Также покупатели получат колёсные диски диаметром 21 дюйм или кованые на 22 дюйма, пожизненную подписку на использование интеллектуальной системы помощи при вождении. Уточняется, что для получения бонусов нужно успеть сделать заказ до 31 марта.

Ранее главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
18.03.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв