Снижение цены и бонусы: чем вызван ажиотажный спрос на Zeekr 001

Zeekr похвастался высокими продажами обновленного электрокара 001

В конце февраля был открыт приём заказов на новый Zeekr 001. Меньше чем за 20 дней компания получила свыше двадцати тысяч заявок на покупку. Zeekr планирует оформить резерв на 30 тысяч машин в течение первого месяца.

Уточняется, что новинка отличается от предшественника по 1118 пунктам. Изменения затронули электрическую часть, подвеску, салон, системы помощи и безопасности, интеллектуальную составляющую. При этом стоимость машины уменьшилась на 10%: за Zeekr 001 в базовой комплектации просят от 269 тысяч юаней.

При заказе нового Zeekr 001 владельцам машины первого поколения обещаны бонусы на зарядку. При этом, несмотря на то, был ли у покупателя ранее во владении Zeekr 001 или клиент для бренда новый, в зависимости от комплектации предлагаются цвета кузова, которые доступны обычно за дополнительную плату. Также покупатели получат колёсные диски диаметром 21 дюйм или кованые на 22 дюйма, пожизненную подписку на использование интеллектуальной системы помощи при вождении. Уточняется, что для получения бонусов нужно успеть сделать заказ до 31 марта.

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Источник: «Российская газета»