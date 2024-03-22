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Россияне начали оформлять предзаказы на электрические седаны Xiaomi SU7

Цена электроседана Xiaomi еще не известна, а клиенты из РФ уже вносят предоплату

Мировая премьера первого автомобиля от гиганта бытовой электроники ожидается 28 марта, и цены на электрический седан Xiaomi SU7 пока неизвестны даже в Китае. Однако как минимум восемь клиентов из России предпочли оформить предзаказ на эту модель, внеся предоплату.

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Об этом источник сообщает со ссылкой на компанию «Премиум Авто», выставившую на классифайды объявления с SU7. В компании подчеркивают, что ориентировочная цена за машину, названная самой Xiaomi, составляет 299 800 юаней, и исходя из этой цены рассчитывается российский прайс, учитывающий растаможку (и маржу дилера). Если по факту китайская цена окажется другой, поменяются цифры и для российских покупателей.

Такая неясность останавливает далеко не всех. Восемь человек внесли предоплату «на завод» (со слов дилера) в 5 тысяч юаней – этот взнос нужен, чтобы вас поставили в очередь на производство. После объявления окончательной цены нужно будет подтвердить заказ (предоплату включат в сумму) или отменить его (деньги вернут, бронь продадут другому).

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Электроседан SU7 имеет габариты 4997/1963/1455 мм при колесной базе 3000 мм, машина чуть длиннее идеологически близкого Porsche Taycan. Отдача электромоторов – 220 кВт (300 л.с.) и 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,28 секунды.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
22.03.2024
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