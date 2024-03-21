Постройка участка трассы М-12 Москва — Казань обошлась в рекордный триллион рублей

Хуснуллин: стройка участка М-12 Москва — Казань стоила 910 млрд рублей

На прокладку участка Москва — Казань трассы М-12 потратили 910 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

При этом он отметил, что уже во время строительства участка бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 млрд рублей. «За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М-12, бюджет получит 1,8 триллиона рублей доходов, так что проект полностью себя окупает», — сообщил Хуснуллин.

Протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень равна 1980 км. Она является одним из основных участков международного маршрута «Россия». Планируется, что в 2024 году магистраль продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью равен 810 км. Его построили на семь месяцев раньше запланированного срока. Согласно планам, благодаря новой дороге путь на машине от российской столицы до Казани будет занимать не 12, а 6,5 часа.

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Источник: government.ru