#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Постройка участка трассы М-12 Москва — Казань обошлась в рекордный триллион рублей
21 марта
Постройка участка трассы М-12 Москва — Казань обошлась в рекордный триллион рублей
Хуснуллин: стройка участка М-12 Москва — Казань...
Mercedes-AMG GT 43
21 марта
Четыре цилиндра и задний привод — обновленное спорткупе Mercedes
Представлен обновленный Mercedes-AMG GT 43 с...
В России подвели итоги «Рейтинги Авто года – 2023» — результаты вас удивят
21 марта
В России подвели итоги «Рейтинги Авто года – 2023» — результаты вас удивят
Россияне назвали Lada Largus Cross лучшим в...

Постройка участка трассы М-12 Москва — Казань обошлась в рекордный триллион рублей

Хуснуллин: стройка участка М-12 Москва — Казань стоила 910 млрд рублей

На прокладку участка Москва — Казань трассы М-12 потратили 910 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

При этом он отметил, что уже во время строительства участка бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 млрд рублей. «За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М-12, бюджет получит 1,8 триллиона рублей доходов, так что проект полностью себя окупает», — сообщил Хуснуллин.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень равна 1980 км. Она является одним из основных участков международного маршрута «Россия». Планируется, что в 2024 году магистраль продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью равен 810 км. Его построили на семь месяцев раньше запланированного срока. Согласно планам, благодаря новой дороге путь на машине от российской столицы до Казани будет занимать не 12, а 6,5 часа.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: government.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
21.03.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0