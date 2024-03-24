Град, ну что же ты наделал!

Выпавший на парковке в Миссури град разбил стекла у более 300 машин

«Это похоже на дыры от пуль!» – так прокомментировал последствия стихийного бедствия один из владельцев автомобилей.

А перед нами парковка в Миссури (США) с большим количеством разбитых градом машин.

Снимавший видео говорит, что масштаб бедствия намного больше: это лишь задняя часть парковки, а на передней еще около 300 разбитых машин.

Особенно пострадали автомобили с люком на крыше, у них больше площадь остекления, а значит, и нанесенный ущерб. Впрочем, многие автомобили наверняка застрахованы, а значит, особого смысла печалиться у их владельцев нет.

Справка

Град – это форма ливневых осадков, состоящая из частиц льда, обычно округлой формы. Размер градин может достигать нескольких сантиметров. Выпадает он, как правило, в теплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, часто во время ливней и гроз. Продолжительность выпадения града обычно варьируется от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут, редко – около 1 часа и более.