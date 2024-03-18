В регионах по поручению Минтранса появятся новые парковки

Минтранс РФ: электросамокаты необходимо интегрировать в дорожную инфраструктуру

Изменения в российское законодательство, предусматривающие создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, разработаны в Минтрансе РФ. Речь идет о создании специальных дорожек и парковок для этого вида транспорта.

Проект приказа создан в рамках утвержденной вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным дорожной карты по дополнительному нормативно-правовому регулированию развития СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения при их использовании.

В частности, предусмотрено создание и размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, а также «мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности». Региональные и муниципальные власти должны создавать места для парковки СИМ, а также зоны и дорожки для их передвижения.

По мнению члена Общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, создание инфраструктуры для СИМ – это первоочередная задача для решения всех вопросов, связанных с ними. Он подчеркнул, что предлагаемые требования будут закреплены в градостроительных нормах, и эти меры позволят комплексно подходить к дорожному движению.

«Строится новый микрорайон — застройщик должен будет предусмотреть соответствующую инфраструктуру для СИМ. Благоустраивается или реконструируется та или иная улица — в проекте также должны быть дорожки и парковки для электросамокатов. От этого выиграют и автомобилисты, и пешеходы, и водители СИМ», — убежден эксперт.

Моржаретто считает, что инициатива Минтранса может стать фундаментом для создания единых стандартов для организации дорожного движения с учетом СИМ.

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Источник: iz.ru