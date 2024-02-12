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Почему самокатам разрешено ездить по тротуарам

Глава ГИБДД разъясняет ПДД для средств индивидуальной мобильности

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как «профессионального» пешехода меня интересует ваше мнение: почему до сих пор самокатам разрешено ездить по тротуарам? Страдают самые незащищенные участники движения, в том числе дети.

Елена, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– ПДД РФ (раздел 24) содержат перечень мест, разрешенных для движения на средствах индивидуальной мобильности. В общем случае движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (далее – СИМ), в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. При их отсутствии или невозможности использования указанные лица могут передвигаться по пешеходным зонам, а если и это невозможно – по тротуару, пешеходной дорожке, затем – по обочине, и в самую последнюю очередь – по правому краю проезжей части. При этом для каждого из перечисленных видов дорожной инфраструктуры установлены свои условия для движения СИМ (масса, скорость движения и прочее).

Такая «иерархия» выстроена с учетом потенциальной опасности, связанной с движением на СИМ, в том числе с учетом особенностей их конструкции и управления. Как представляется, максимальный риск травмирования существует именно при движении лиц, использующих СИМ, по проезжей части. Данный подход подтверждается и статистическими данными.

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Например, по итогам 9 месяцев 2023 года более половины из 31 случая гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях с участием СИМ зафиксированы вследствие ДТП, произошедших на проезжей части. При этом важно подчеркнуть, что 30 погибших являлись пользователями СИМ, а один – пешеходом, на которого совершен наезд СИМ, но тоже на проезжей части.

Инспектор каждую субботу просит «дыхнуть» – это законно?

Вместе с тем реализованные в настоящее время в законодательстве подходы будут повторно оценены с точки зрения возможных рисков при очередном пересмотре ПДД, в том числе в рамках утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллиным Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании.

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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 2
12.02.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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